Диджей и продюсер Эрик Морилло, автор хита «I Like to Move It» найден мертвым в Майами-Бич в штате Флорида.

Об этом сообщает TMZ.

Музыканту было 49 лет, обстоятельства его смерти неизвестны.

СМИ напоминают, что в начале августа Эрик Морилло был арестован по обвинениям в сексуальном насилии. Позже его выпустили под залог, на 4 сентября были назначены судебные слушания по его делу.

Эрик Морилло трижды получал DJ Awards как лучший международный диджей и трижды — как лучший диджей в стиле хаус.

Трек «I Like to Move It» был написан Морилло в 1993 году для его проекта Reel to Real. Этот сингл неоднократно входил в списки лучших танцевальных треков десятилетия.

В России умер народный артист Борис Клюев. Зрителям он запомнится своим ролями в кино и телефильмах, среди наиболее известных работ: «ДʼАртаньян и три мушкетера» (граф Рошфор), «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» ( Майкрофт Холмс) и Николай Воронин в ситкоме «Воронины».

Сергей Вязовский — известный музыкант, солист группы «Фристайл» и участник дуэта Kristallin — умер после продолжительной болезни. Ему было 47 лет.

В России на 82-м году жизни умер детский писатель Владислав Крапивин. Известно, что в августе писателя повторно госпитализировали после лечения пневмонии. Госпитализация Крапивина продолжалась с 10 августа. 12 августа писателю провели операцию.

Голливудский актер, исполнитель главной роли в фильме Черная пантера от Marvel, Чедвик Боузман умер от рака.