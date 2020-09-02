Умер солист культовой группы «Ласковый май», музыкант и композитор Александр Прико.

Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил на своей странице в Instagram продюсер музыкального коллектива Андрей Разин. Как стало известно, причиной смерти артиста стал рак легких.

«Для всех музыкантов группы «Ласковый май» – это большая потеря. В последнее время мы с ним часто встречались. Саша Прико поддерживал меня в конфликте с Юрой Шатуновым, за что ему огромное спасибо. Царство ему Небесное. Мы с его женой Еленой делали все возможное , чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать», – написал Разин.

Напомним, 29 июля музыканта в тяжелом состоянии госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из больниц в Санкт-Петербурге. После госпитализции врачи заявили, что COVID-19 вызвал у него рак легкого.

Несколько недель назад состояние больного резко ухудшилось, его донимал кашель и боль в груди.

Последние годы жизни 47-летний артист жил в Санкт-Петербурге, где после завершения музыкальной карьеры устроился работать монтажником.

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