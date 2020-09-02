В первый день учебного года в Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили диагноз коронавирусная инфекция (COVID-19).

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

В учебном заведении проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения COVID-19. Определяется круг контактных лиц заболевшего ребенка.

Кроме того, класс, в котором учится ребенок, вернется к «живому» учебному процессу только 17 сентября. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

СМИ сообщили, что инфицирование выявили случайно, во время планового тестирования всей семьи. У взрослых результаты тестов оказались отрицательными.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за вспышки COVID-19 уже закрыли первую школу. Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 Социум. Там COVID-19 обнаружили у 2 учителей, еще 1 имеет признаки коронавирусной инфекции. Заболевшие контактировали с 21 работником школы, в связи с чем школа закрыта на карантин.

В 2020 году у украинских родителей появилась простая возможность перевести своих детей школьников на домашнее обучение. Zavtra сообщало о том, что такое домашнее обучение и как можно на него перейти.