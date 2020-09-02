2 сентября представители организации «Авто Евро Сила» проводят акцию протеста — они требуют собрать комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и проголосовать за законопроект 3704, чтобы вынести его завтра в зал для голосования.

Подробности сообщает Страна.

Данный законопроект снижает цены на растаможку автомобилей, привезенных в Украину из-за границы.

Организаторы акции «Авто Евро Сила» опубликовали на своей странице в Facebook карту с входами в ВР и призвали своих сторонников становиться возле них и требовать от депутатов принятие законопроекта 3704.

Одновременно с этим столичная полиция и Нацгвардия усиленно патрулируют правительственный квартал, чтобы не допустить столкновений:

«Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство».

Накануне в Ивано-Франковске начался бунт против «красной» зоны карантина.