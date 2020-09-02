В Харьковской области вспыхнул масштабный пожар — произошло возгорание леса на площади около 400 гектар. Огонь из-за сильных порывов ветра перекинулся на жилые дома в Горобьевке, началась эвакуация населения.

Возгорание началось в Двуречанском лесничестве, передает Главное управление ГСЧС области.

«Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт – с. Гряниковка», – сообщили в ведомстве.

Как собщил Владимир Зеленский, который собрал срочное совещание, в одном из сел уже сгорели 8 домов из 150.

Согласно предварительным данным причиной возгорания считают пожар на мусорной свалке, с которой огонь перекинулся на лес.

Также рассматривается и версия поджога.

«Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, должны думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас», – заявил Зеленский.

К тушению пожара привлекли единиц техники и 80 человек личного состава ГСЧС, а также пожарный поезд, самолет Ан-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе вспыхнул новый пожар. Эпицентр пожара находится возле села Лопаскино Новоайдарского района. Там загорелась сухая трава и молодой лес.

А в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в жилом доме в результате которого погибла женщина.