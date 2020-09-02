В Киеве неизвестные напали и ограбили народного депутата Антона Поляков.

ЧП произошло сегодня, 2 августа, примерно в 5 часов утра возле кафе «Джаз» в Шевченковском районе столицы, передает Obozrevatel.

Как сообщили в правоохранительных органах, двое неизвестных нанесли нардепу телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota.

В Киеве объявили операцию «Перехват», чтобы задержать злоумышленников.

Как рассказал сам Антон Поляков, него налетели внезапно и даже попытались задушить. Он утверждает, что никаких причин для конфликта не было.

«По словам потерпевшего установлено, что в 04:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Национальной полиции Киева уточнили, что по факту противоправных действий в отношении нардепа открыли уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что заявление в полицию о нападении на нардепа Полякова поступило от врача, который оказывал политику медицинскую помощь.

Как мы уже рассказывали ранее, народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

А нардеп от «Слуги народа», председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова выступает за легализацию секс-индустрии, ведь государство не может контролировать работу людей, которые не платят налоги.