Учебный год только начался, а в Украине еще в двух школах обнаружили COVID-19, из-за чего классы отправлены на карантин.

Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавірус у регіонах».

По его информации на самоизоляцию ушла классы нескольких школ в Запорожье и Николаеве:

«У одного из учеников школы №4 в Запорожье обнаружили COVID-19, поэтому весь класс отправили на самоизоляцию. Обучение будет проводиться дистанционно до 17 сентября. Также на самоизоляцию пошел один из классов в школе № 19 в Николаеве».

Кроме того, на карантин отправили и одну из групп в детском саду № 71, а в саду № 95 — группу и контактных воспитателей.

Также известно, что COVID-19 обнаружили у в и. о. начальника управления образования Ровненской области Александра Набочука. Он также на карантине.

Как сообщалось ранее, в первый день учебного года в Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили диагноз коронавирусная инфекция (COVID-19).

А в Киеве из-за вспышки COVID-19 уже закрыли первую школу. Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 Социум. Там COVID-19 обнаружили у 2 учителей, еще 1 имеет признаки коронавирусной инфекции. Заболевшие контактировали с 21 работником школы, в связи с чем школа закрыта на карантин.

Положительный тест на COVID-19 получил на днях мэр Тернополя Сергей Надал.