В Украине хотят начать проводить тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 с помощью теста на антиген.

Подробности на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, уже завершены переговоры на эту тему с Европейским региональным бюро ВОЗ.

“Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол по тестированию. В протоколе по тестированию на коронавирусную болезнь будет найдено место для быстрых тестов на антиген. Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген», – рассказал Ляшко.

Центр по контролю за заболеваемостью 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген. Такие тестирования уже используются в США, и ВОЗ также обновляет протокол, который будет использоваться и в Украине для увеличения количества тестирований в стране.

«Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине. Это позволит нам значительно увеличить количество тестирований», – пояснил главный санитарный врач.

Отметим, для быстрого теста на антиген образец аналогично, как и для ПЦР-теста.

“Из носоглотки берется смыв, который помещается в определенный фермент, фермент выделяет РНК – и эта РНК помещается в быстрый тест, который показывает, есть возбудитель или нет», – рассказал замминистра.

Как мы уже рассказывали ранее, лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко около 2 недель борется с COVID-19. Накануне она вышла на связь и рассказала о том, как возвращается к нормальной жизни.

А также, учебный год только начался, а в Украине еще в двух школах обнаружили COVID-19, из-за чего классы отправлены на карантин.