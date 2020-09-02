В Украине установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19), зафиксировано 2495 новых случаев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в стране 125 тысяч 798 человек заболели COVID-19, выздоровели пока только 58 817 (+1015 за прошедшие сутки).
Умерли — 2656 человек (+51 за прошедшие сутки)
Коронавирус в Украине — статистика по областям на 2 сентября
Винницкая обл — 4109 (+65)
Волынская обл — 5589 (+66)
Днепропетровская обл — 2454 (+56)
Донецкая обл — 1505 (+57)
Житомирская обл — 3442 (60)
Закарпатская обл — 7697 (+97)
Запорожская обл — 1657 (+30)
Ивано-Франковская обл — 9522 (+174)
Кировоградская обл — 826 (10)
Киев — 13878 (+332)
Киевская обл — 5842 (+87)
Львовская обл — 14907 (+204)
Луганская обл — 346 (+26)
Николаевская обл — 1320 (+36)
Одесская обл — 7697 (+203)
Полтавская обл — 832 (24)
Ровненская обл — 9396 (+127)
Сумская обл — 1571 (+39)
Тернопольская обл — 6395 (+201)
Харьковская обл — 9640 (+302)
Херсонская обл — 424 (24)
Хмельницкая обл — 2630 (+111)
Черновицкая обл — 10487 (+67)
Черкасская обл — 1642 (+48)
Черниговская обл — 1990 (+49)
Напомним, в первый день учебного года в Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили диагноз коронавирусная инфекция (COVID-19).
А в Киеве из-за вспышки COVID-19 уже закрыли первую школу. Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 Социум. Там COVID-19 обнаружили у 2 учителей, еще 1 имеет признаки коронавирусной инфекции. Заболевшие контактировали с 21 работником школы, в связи с чем школа закрыта на карантин.