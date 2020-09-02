В Украине установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19), зафиксировано 2495 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в стране 125 тысяч 798 человек заболели COVID-19, выздоровели пока только 58 817 (+1015 за прошедшие сутки).

Умерли — 2656 человек (+51 за прошедшие сутки)

Коронавирус в Украине — статистика по областям на 2 сентября

Винницкая обл — 4109 (+65)

Волынская обл — 5589 (+66)

Днепропетровская обл — 2454 (+56)

Донецкая обл — 1505 (+57)

Житомирская обл — 3442 (60)

Закарпатская обл — 7697 (+97)

Запорожская обл — 1657 (+30)

Ивано-Франковская обл — 9522 (+174)

Кировоградская обл — 826 (10)

Киев — 13878 (+332)

Киевская обл — 5842 (+87)

Львовская обл — 14907 (+204)

Луганская обл — 346 (+26)

Николаевская обл — 1320 (+36)

Одесская обл — 7697 (+203)

Полтавская обл — 832 (24)

Ровненская обл — 9396 (+127)

Сумская обл — 1571 (+39)

Тернопольская обл — 6395 (+201)

Харьковская обл — 9640 (+302)

Херсонская обл — 424 (24)

Хмельницкая обл — 2630 (+111)

Черновицкая обл — 10487 (+67)

Черкасская обл — 1642 (+48)

Черниговская обл — 1990 (+49)

Напомним, в первый день учебного года в Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили диагноз коронавирусная инфекция (COVID-19).

А в Киеве из-за вспышки COVID-19 уже закрыли первую школу. Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 Социум. Там COVID-19 обнаружили у 2 учителей, еще 1 имеет признаки коронавирусной инфекции. Заболевшие контактировали с 21 работником школы, в связи с чем школа закрыта на карантин.