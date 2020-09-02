Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин могут «встретиться» уже в сентябре.

Как стало известно, на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 22 сентября, планируется выступление Зеленского.

«Выступление нашего президента планируется», — сообщили в представительстве.

Также выяснилось, что на этой сессии Генассамблеи выступление и президента РФ Владимира Путина. Последний раз глава Кремля выступал в ООн пять лет назад.

В целом на 75-й сессии ожидаются выступления 121 лидера государств, 54 глав правительств, 16 министров иностранных дел, вице-премьера, вице-президента и двух временно поверенных.

Дебаты высокого уровня запланированы на 22, 26 и 29 сентября.

Также будет проведен отдельный саммит по биоразнообразию, а также встреча по положению женщин, празднование Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Как мы рассказывали ранее, в ООН уверены, что минские соглашения — единственная основа для достижения мира на Донбассе, несмотря на то, что они не всегда выполняются.

А в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщается, что боевики на Донбассе ввели смертную казнь.