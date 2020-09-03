На Прикарпатье произошло трагическое происшествие — подросток напал на родных бабушку и дедушку с молотком и ножом.
Подробности сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
К сожалению, 73-летний мужчина скончался от полученных травм на месте, а 69-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.
В настоящее время она находится в реанимации.
После преступления 15-летний парень позвонил в полицию и признался в содеянном. Правоохранители задержали подозреваемого парня — жителя села Бабче Богородчанского района.
Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на убийство) и по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Продолжается досудебное расследование.
Выяснилось, что подросток напал на своих пожилых родственников ночью 1 сентября, когда они спали. Возле дома в траве обнаружили орудие убийства — нож со следами крови.
Парень не отрицает свою вину и не называет причину, по которой решился на этот шаг.
Как мы уже рассказывали ранее, в немецком городе Золинген в одной из квартир обнаружили тела пятерых детей возрастом от года до восьми лет.
А в Алтайском крае на одной из туристических баз обнаружили тела четырех человек — двоих взрослых и двоих детей.