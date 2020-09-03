На Прикарпатье произошло трагическое происшествие — подросток напал на родных бабушку и дедушку с молотком и ножом.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

К сожалению, 73-летний мужчина скончался от полученных травм на месте, а 69-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

В настоящее время она находится в реанимации.

После преступления 15-летний парень позвонил в полицию и признался в содеянном. Правоохранители задержали подозреваемого парня — жителя села Бабче Богородчанского района.

Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на убийство) и по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Продолжается досудебное расследование.

Выяснилось, что подросток напал на своих пожилых родственников ночью 1 сентября, когда они спали. Возле дома в траве обнаружили орудие убийства — нож со следами крови.

Парень не отрицает свою вину и не называет причину, по которой решился на этот шаг.

Как мы уже рассказывали ранее, в немецком городе Золинген в одной из квартир обнаружили тела пятерых детей возрастом от года до восьми лет.

А в Алтайском крае на одной из туристических баз обнаружили тела четырех человек — двоих взрослых и двоих детей.