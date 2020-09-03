Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко оказался в базе украинского сайта «Миротворец».

Информацию об этом можно увидеть непосредственно на сайте проекта.

Как указано на странице, посвященной Лукашенко — белорусский президент является «пособником террористов и российских оккупантов».

«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — указано в описании.

Также на странице описывается ситуация с задержанием членов ЧВК Вагнера в Минске, которых Лукашенко оказался передавать Украине, несмотря на их участие в боевых действиях на Донбассе, на стороне боевиков.

«Премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета, действующий председатель крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе», — сообщается на странице портала.

Как мы уже рассказывали ранее, Беларусь и Российская Федерация совершили «прорыв» в переговорах касательно будущего Союзного государства.

А также, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в «управлении» протестами в республике.