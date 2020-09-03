Константину Паливоде, президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов. Статья предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность главы правления банка, вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является банк. Путем выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с банком и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн «, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время, по месту жительства подозреваемого и в помещениях банка проводятся обыски и следственные действия.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как мы уже рассказывали ранее, в связи с признанием банка неплатежеспособным Фонд объявляет о старте открытого конкурса для выведения «Аркады» с рынка.

А также, киевский банк Аркада признан банкротом в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до 30% от минимально установленного уровня.