В «ДНР» опровергают информацию о согласовании вопроса о разминировании участков и разведении сил на Донбассе.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании Контактной группы достигнуто не было», — заявила представитель «ДНР» в трехсторонней контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова.

По ее словам, договоренности возможны только после урегулирования вопроса постановлением Верховной Рады о местных выборах в Донбассе, которое противоречит Минским соглашениям.

Добавим, 2 сентября в Офисе президента сообщили, что ТКГ полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Также сообщалось о согласовании 4 новых участков разведения сил и средств.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в списки на обмен пленными с террористами на Донбассе включают военных и гражданских.

На днях первый замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию боевиков. Однако в Раде напомнили, амнистия априори не может распространяться на причастных к военным и прочим тяжелым преступлениям.