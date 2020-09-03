Карантин в Украине не готовы обслабитьв столице и еще 16 областях страны. Об этом свидетельствуют эпидем показатели по состоянию на 3 сентября.

Как сообщают в министерстве здравоохранения, антирекорд по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, побила Черновицкая область.

В этой области на 100 тысяч населения — 258,6 больных коронавирусом.

В Тернопольской и Ивано-Франковской — по 243,4 и 175,4 больных соответственно.

Список областей, не готовых к смягчению карантина:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская;

Николаевская;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Для того, чтобы в области разрешили ослабить карантинные ограничения, должны быть выполнены следующие пункты:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается «оранжевый» уровень, если больше 75% — «красный».

Как мы уже рассказывали ранее, карантин по всей территории Украины могут снова ужесточить, в случае, если заполненность больничных коек превысит 75%.

Тем временем, в министерстве здравоохранения прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности введения карантина в стране.