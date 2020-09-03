Карантин в Украине не готовы обслабитьв столице и еще 16 областях страны. Об этом свидетельствуют эпидем показатели по состоянию на 3 сентября.
Как сообщают в министерстве здравоохранения, антирекорд по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, побила Черновицкая область.
В этой области на 100 тысяч населения — 258,6 больных коронавирусом.
В Тернопольской и Ивано-Франковской — по 243,4 и 175,4 больных соответственно.
Список областей, не готовых к смягчению карантина:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Для того, чтобы в области разрешили ослабить карантинные ограничения, должны быть выполнены следующие пункты:
- количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
- показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
- если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается «оранжевый» уровень, если больше 75% — «красный».
Как мы уже рассказывали ранее, карантин по всей территории Украины могут снова ужесточить, в случае, если заполненность больничных коек превысит 75%.
Тем временем, в министерстве здравоохранения прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности введения карантина в стране.