Супруга российского оппозиционного политика Алексея Навального, прокомментировала информацию об отравлении супруга ядом «Новичок».

Свое мнение Юлия Навальная озвучила на своей странице в Инстаграм.

Согласно ее предоположениям, отравление супруга — дело рук российских властей.

«Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его Инстаграма тысячу раз в день. А государственные террористы так и останутся со своим «Новичком», заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они не стояли со свечкой на Пасху в храме», — уверена Навальная.

Как мы уже рассказывали ранее, Алексей Навальный мог быть отравлен раствором А-242, который возможно нанесли на одежду.

А создатели нервно-паралитического вещества «Новичок» не верят, в то что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили именно этим ядом.