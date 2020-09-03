Национальный банк Украины на 3 сентября установил официальный курс доллара на уровне 27,64 гривен.

Об этом свидетельствует сайт регулятора.

Курс доллара продолжает дорожать, сегодня на 4 копейки.

Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне: 27,6428 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 2 сентября составляет 27,6049 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 32,7996 грн.

Украинское правительство намерено взять кредит в размере 100 миллионов долларов на восстановление Донбасса.

Украинцам не стоит рассчитывать на рост реальной заработной платы в условиях нового всплеска заболеваний COVID-19.