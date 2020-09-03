Погода в Украине 4 сентября резко изменится — почти в всех областях страны похолодает и ожидаются осадки.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Исключение составит Восток Украины — здесь температура воздуха составит 34 градуса тепла.

В западных и северных областях температура упадет до +18+23 градусов.

В центре Украины погода будет изменичивой — на Винниччине ожидается свежая погода, а ближе к Днепру температура воздуха будет выше.

Юг также покинет аномальная дара и только в Запорожье сохранится высокая температура воздуха.

«Дожди, местами с грозами пройдут от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым». Запад и восток – без осадков», – пишет синоптик.

В Киеве 4 сентября температура воздуха упадет до +20+22, возможны осадки.

Как мы уже рассказывали ранее, осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.

А также, снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.