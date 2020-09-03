Жена майора, которого обвиняют в совершении «пьяного ДТП» на территории воинской части в Киеве, при котором пострадали трое девушек, заявляет, что за рулем злополучного авто находился другой человек.

Об этом женщина сообщила в комментарии «Сегодня».

«Из того, что озвучивается – 95% неправды. Я считаю, что за рулем машины был другой человек, – говорит Лилия. – Но это еще не доказано. Мой муж никогда пьяным не садится за руль. Даже когда он выпьет, то никогда не «фестивалит». Он старается найти себе «лежбище», чтобы прилечь поспать», — утверждает женщина.

Она также добавила, что накануне аварии коллеги мужа потребовали с него «магарыч» за новую должность:

«В тот день было зафиксировано, что на автомобиле въезжал он, но позже машина дважды или трижды покидала территорию. Автомобилем управляли другие люди. Значит, он давал ключи. Догадываюсь, для чего выезжали – видимо, не хватало спиртного. За день до происшедшего мы говорили с мужем о «магарыче». Я ему сказала, что он еще даже зарплаты не получил, чтобы его ставить. На это муж мне ответил, что в армии совершенно по-другому».

Одновременно с этим, отец одной из пострадавших, Николай Гуй, утверждает, что есть около 20 свидетелей того, что именно он сбил девушек и вышел из машины.

Напомним, 25 августа на территории воинской части на улице Зоологической автомобиль несколько раз сбил курсанток военно-медицинской академии, которые пришли получать форму. В полиции сообщали, что пьяный мужчина не справился с управлением. Пострадали трое девушек, 2 из них пришлось ампутировать по одной ноге. Подозреваемый арестован на время расследования, девушки по-прежнему находятся в больнице. Накануне они рассказали о своем самочувствии.

Также сообщалось о том, что Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, после которого скончался 57-летний курьер Сергей Захаров.