Полиция Киевской области расследует и устанавливает подробности странного инцидента, который произошел в одном из кафе города Украинка — неизвестные открыли стрельбу с пострадавшими, при этом сотрудники заведения убрали все вещественные доказательства с места преступления.

Подробности сообщает пресс-служба полиции.

По информации неравнодушного гражданина, который и вызвал правоохранителей, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в города Украинка, и устроила стрельбу. Однако на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

Известно, что после инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся. Пострадавшие получили ранения из травматического оружия, но объясняться с копами они отказываются.

По данному факту следователи полиции по процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Копы провели обыски для изъятия видео с камер наблюдения. Разыскиваются лица, причастные к стрельбе, а также свидетели.

Накануне мужчина открыл стрельбу по детям, которые играли в жилом дворе, расположенном на улице Волонтеров, 67, в Бердянске (Запорожская область).