Начальник управления ГФС Тернопольской области попался на получении взятки в размере 37 тысяч долларов. Это составляет более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, главный фискал области совместо с подчиненным требовали взятку у одного из местных предпринимателей.

Они якобы обещали бизнесмену переквалифицировать дело о неуплате налогов на более мягкую статью.

По итогу, нечистых на руку чиновников задержали с поличным после получения взятки.

На данный момент продолжаются следственные действия. Чиновникам грозит от 3 до 12 лет заключения. В случае, если их вина будет доказана, им также будет запрещено занимать государственные должности.

Как мы уже рассказывали ранее, сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько, который якобы причастен к записи разговора с братом главы ОП Денисом Ермаком, при получении взятки.

А в Польше задержали бывшего министра транспорта Польши и бывшего главу Укравтодора Славомира Новака — его подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.