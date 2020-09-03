Доллар продолжает дорожать, сегодня, 3 сентября, курс «зеленого» держался на уровне 27,64 гривен. При этом аналитики считают, что под влиянием как внешних, так и внутренних рыночных факторов гривна к концу года будет постепенно сдавать позиции, но останется в пределах курса 27-30 гривен/доллар.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Эксперты сходятся во мнении, что на фоне приближающихся местных выборов власти едва ли заинтересованы в потрясениях экономического характера, как, скажем, резкий скачок курса гривны, который спровоцирует рост цен.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук считает, что для усиления девальвационного давления есть ряд факторов, которые следует принимать во внимание. В частности, это традиционно высокие фискальные выплаты в конце года — в этом году они могут побить все рекорды, учитывая план по дефициту бюджета почти в 300 млрд гривен.

Кроме того, давление на курс осенью могут оказывать нерезиденты, которые продолжают выходить из гривневых ОВГЗ с последующей конвертацией в валюту. Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко говорит, что с начала 2020 года их доля в общем объеме внутренних госбумаг уменьшилась с 110 до 87 млрд гривен.

Медленный прогресс в прохождении первого пересмотра программы с МВФ и получения следующего транша также не будет способствовать улучшению настроений иностранных инвесторов, считает Сергей Николайчук из ICU.

Курс, по мнению аналитика инвесткомпании Concorde Capital Евгении Ахтырко, может оказаться выше правительственного прогноза, если валютный рынок будет подвергаться негативному потоку новостей. Например, как это было в связи с паникой на мировых рынках по поводу пандемии весной или летом в связи с отставкой главы Нацбанка, а также нескольких неосторожных заявлений правительства, касающихся экономической политики.

Эксперты также советуют не исключать риски возможного обострения внешних проблем глобального масштаба. Одна из них — торговые войны, усиленные падением экономик из-за карантина и пандемии. Больше всего это касается взаимоотношений Китая и США.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен курс не поднимется.