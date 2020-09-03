Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в «управлении» протестами в республике.

В частности, он считает, что к управлению протестами в Беларуси причастны Польша, Литва, Украина и Чехия, передает пресс-служба Лукашенко.

«Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — сказал он.

Также Лукашенко прокомментировал заявление Сергея Лаврова о том, что ситуацию с протестами в Белоруси пытаются якобы дестабилизировать со стороны Украины.

«Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — уверен президент Беларуси.

Еще Лукашенко в очередной раз поблагодарил Россию за оказанную поддержку.

«Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимаете: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули», — резюмировал он.

Как мы уже рассказывали, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что смена власти в стране приведет к настоящей «резне». При смене власти в стране, его сторонников ждет «не люстрация, а резня».

А в России сделали скандальное заявление об экстремистах, которых якобы готовят в Украине для дестабилизации обстановки в Беларуси.