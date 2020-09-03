Вторые сутки в Луганской области пытаются потушить масштабные степные и лесные пожары.

Подробности сообщает пресс-центр Штаба ООС.

По информации военных, первые очаги возгорания были зафиксированы на границе Счастье-Лобачево-Лопаскино-Трехизбенка.

«Характер возникновения эпицентров горения и их распространение свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно», — говорится в сообщении Штаба.

Сейчас объявлен высший уровень пожарной опасности, к тушению пожара привлечены военные.

В районе между Станицей Луганской и Болотенным пожар в почти 10 гектаров уже локализован. Угрозы распространения в направлении населенного пункта Станица Луганская нет.

Продолжается локализация пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 гектаров.

Ранее, напомним, сообщалось о том, что во время тушения лесных пожаров на Донбассе пострадали двое военных.

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