Михаил Ефремов, который 3 сентября в Пресненском суде признал свою вину в смертельном ДТП, может сесть в колонию общего режима на 11 лет. Об этом прости судью прокурор.

По информации Медузы, ему также могут запретить управлять автомобилем в течение трех лет.

Прокурор заявил, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет. По мнению обвинения, исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Прокурор добавил, что у Ефремова алкогольная зависимость и «звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем».

Прокурор попросил суд взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя Виталия Захарова (тот требует 7,5 миллиона). Кроме того, обвинитель предложил в полном объеме удовлетворить гражданский иск вдовы, младшего сына и брата погибшего водителя — они требуют с Ефремова один рубль.

Как сообщалось ранее, еще 31 августа Михаил Ефремов дал показания по делу о ДТП и назвал себя виновным в «пьянстве», но не в аварии. Он также обратился к суду с последней просьбой. Актер просил провести биологическую экспертизу подушки безопасности на пассажирском сидении внедорожника, на котором он попал в аварию. Эта экспертиза якобы могла подтвердить версию актера о том, что на момент столкновения авто он находился на пассажирском сидении.