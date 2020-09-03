Еще один класс отправили на карантин в школе Энергодара из-за подтвержденной коронавирусной инфекции у ребенка. Это уже второй класс в Запорожской области, который отправили ушел на карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета, передает Zavtra.

Коронавирус подтвердили у ученика 2-В класса общеобразовательной школы №2. Инфицированнй школьник на данный момент в удовлетворительном состоянии и находится на амбулаторном лечении.

«В связи с этим с 3 до 14 сентября во 2-В классе ООШ №2 приостановлен образовательный процесс и объявлен карантин», — заявили в горсовете.

Местное управление образования получило распоряжение принять все противоэпидемические меры для предотвращения распространения коронавируса в школах города.

Как мы уже рассказывали ранее, учебный год только начался, а в Украине еще в двух школах обнаружили COVID-19, из-за чего классы отправлены на карантин.

А также, в первый день учебного года в Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили диагноз коронавирусная инфекция (COVID-19).