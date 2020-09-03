Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 6%.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора сегодня, 3 сентября.

«Правление НБУ утвердило решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире», – указано в сообщении.

Отметим, что в летний период инфляция в Украине держалась ниже целевого диапазона Нацбанка.

Оживление потребительского спроса, а также подорожание топлива и природного газа отражали тенденции мировых рынков и уравновешивались сезонной коррекцией цен на сырые продукты питания.

В НБУ отметили, что дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления, уточнив, что показатели импорта, товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о дальнейшем восстановлении потребительского спроса, которое, по оценкам регулятора, будет продолжаться в ближайшие месяцы.

«Мягкая монетарная политика Национального банка и фискальные стимулы правительства для экономики, в частности изменение социальных стандартов, поддержат этот тренд», – резюмирует регулятор.

Как мы уже рассказывали ранее, доходная часть государственного бюджета Украины в августе перевыполнена на 15,2% — на 13,202 млрд гривен. Дефицит в казне по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 19,981 млрд гривен.

Тем временем, доллар продолжает дорожать, сегодня, 3 сентября, курс «зеленого» держался на уровне 27,64 гривен.

При этом аналитики считают, что под влиянием как внешних, так и внутренних рыночных факторов гривна к концу года будет постепенно сдавать позиции, но останется в пределах курса 27-30 гривен/доллар.