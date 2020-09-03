Главными распространителями коронавирусной инфекции (COVID-19) в школах могут быть старшеклассники.

Такое предположение озвучили ученые из Калифорнийского университета, пишет MedRxiv.

Во время эксперимента ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7% из них могут возникнуть симптомы СOVID-19.

Калифорнийские ученые также считают, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников. Прогнозы основаны на данных, согласно которым дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста.

По мнению специалистов, снизить уровень заражений поможет уменьшение числа учеников в классе — в средней и старшей школе количество учащихся при благоприятном сценарии не должно превышать 10 человек, а в классах начальной школы могут находиться до 20 учеников.

Как сообщила ранее министр здравоохранения Максим Степанов, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Одессе резко ухудшится после того, как местные власти допустили массовые гулянья по случаю Дня города, 2 сентября.

Отметим, в Украине в день от COVID-19 уже умирает свыше полусотни пациентов.