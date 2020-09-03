Виннице не хватает двух сотен больничных коек из-за критического роста количества больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в области.

Об этом заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Как он рассказал, по состоянию на 2 сентября, Винницкая центральная районная клиническая больница уже загружена на все 100%. А Винницкая городская клиническая больница № 1 заполнена на 81%.

«Я уже письменно обратился к Сергею Моргунову, чтобы власть Винницы наконец увеличила количество коек для госпитализации жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19», – сказано в сообщении.

Отмечается, что по уровню заболеваемости и постельному фонду контрольная цифра развернутых коек для Винницы должна быть 400 – в два раза больше, чем есть на данный момент.

Кроме того, за счет больных из Винницы, которых везут лечить в другие районы, там растет количество занятых коек.

«Только этой ночью больных из Винницы госпитализировали до утра в четыре районные больницы – Шаргород, Хмельник, Бар и Калиновку. По состоянию на 3 сентября «маршрут» пациента из Винницы – в Шаргород. И тем самым приближают Шаргородский район к «оранжевой зоне», – подчеркнул Борзов.

Также он напомнил, что Винница, Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы области отнесены к «желтой» зоне.

По состоянию на 3 сентября в Винницкой области зарегистрировано 4 194 случая заражения COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине хотят начать проводить тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 с помощью теста на антиген.

Также напоминаем — главные симптомы коронавируса — это: лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхания.