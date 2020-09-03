О скандальном инциденте, который произошел на борту самолета рейса PS992 Барселона — Киев авиакомпании МАУ (пьяная женщина решила прогуляться по крылу Боинга), написало даже американское издание New York Post, правда, назвав при этом Киев российским городом.

На это обратила внимание Страна. Издание пишет, что в заметка New York Post ссылалась на материал Sun, но у последнего издания Киев не указывался российским.

«Этой перегревшейся женщине не терпелось сойти с рейса в России», — указано в материале.

Кроме того, СМИ приводит несколько фактов события с женщиной: «Охладившись, она снова села в Боинг 737 и воссоединилась со своей семьей. Другой пассажир сообщил журналистам, что почти все вышли из самолета до того, как женщина выполнила трюк», — пишет NYP.

«Она прошла почти весь путь от хвоста до ряда аварийных выходов, открыла дверь и вышла», — сказал пассажир. «К тому времени двое ее детей уже были вне самолета и стояли рядом со мной. Они были удивлены, сказав: «Это наша мама!»

Ранее компания Международные авиалинии Украины сообщила о пассажирке, которую пришлось внести в «черный список», потому что она в пьяном состоянии устроила дебош в самолете, била других пассажиров, а после прогулялась по крылу самолета. Все произошло еще 17 мая на рейсе PS992 Барселона — Киев.