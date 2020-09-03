Алексей Навальный мог быть отравлен раствором А-242, который возможно нанесли на одежду.

Такое заявление в интервью «The Insider» сделал один из создателей яда «Новичок» Владимир Углев.

«Из Новичков это может быть раствор твердого аналога А-234, а именно, твердого А-242, плюс добавка какого-то более быстродействующего вещества, скрывающего симптомы. А-242 по своим токсикологическим свойствам является 100-процентным аналогом А-234, но так как в нормальных условиях — это твердое вещество с температурой плавления около 96 градусов, то сам по себе он практически безопасен», — сказал Углев.

По его мнению, яд могли нанести на нижнее белье.

«Если бы кто-то потрогал это пятно, то мог бы тоже получить какое-то поражение. Кричал же кто-то из полиции, можно получить поражение от Навального», — продолжил Углев.

При этом между соприкосновением с Новичком и его активным действием проходит несколько часов, говорит разработчик.

«Если это кожно-резорбтивное поражение, то несколько часов. Но опять же, все зависит от дозы ядовитого вещества, которое в свою очередь зависит от размера площади соприкосновения зараженной ткани с кожей», — подытожил Углев.

Накануне, напомним, Германия обнародовала доказательства наличия следов химического вещества из группы «Новичок» в пробах, которые взяли у Алексея Навального.

Один из разработчиков яда «Новичок», бывший сотрудник Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии Вил Мирзаянов считает, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен другим веществом.

Биохимик Леонид Ринк также считает, что это был не «Новичок»: «Возможно, добавили что-то для прикрытия самого вещества. Но я пока не убежден на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей».

Министерство иностранных дел Украины призывает ввести санкции против России из-за отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального.