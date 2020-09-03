В Умани началась активная подготовка к паломничеству хасидов, несмотря на карантинные ограничения и запрт на въезд для иностранцев.

Так, в Черкасской области установят пункты мониторинга для соблюдения карантина.

Таким образом, местные власти решили защитить горожан от коронавирусной инфекции, рассказал мэр Умани Александр Цебрий.

«Сегодня на внеочередной сессии депутатами УМС было принято важнейшее решение! «О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усиления противоэпидемических мероприятий на территории города», – написал он.

Так, с 10 сентября 2020 года в местах массового скопления людей (паломничества) в Умани будут установлены временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм.

Пункты мониторинга будут располагаться:

перекресток улиц Садовая – Пушкина;

перекресток улиц Пушкина – Комарницкого;

перекресток улиц Пушкина – Челюскинцев;

перекресток улиц Косынки Григория – Челюскинцев;

перекресток улицы Демуцкого – переулка Проезжий.

А главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что сейчас ситуация с паломничеством в Умань хасидов полностью контролируется.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине изменили ограничения на въезд для иностранных граждан. В частности, хасидам запретили транзитный въезд в Украину сроком до двух суток.

А также, в ночь на 1 сентября в одном из супермаркетов Умани избили хасида.