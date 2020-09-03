Пенсии украинцев ниже фактического уровня прожиточного минимума. По этой причине в новом бюджете страны на следующий год будет предусмотрен план повышения выплат.

Об со ссылкой на заявление главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пишет Обозреватель.

«Действительно, мы имеем пенсию в ужасном состоянии, которая меньше прожиточного минимума, фактического прожиточного минимума. Это действительно один из приоритетов, который мы должны пересматривать. Но я понимаю подход, согласно которому пересматриваться будут лишь отдельным категориям населения и постепенно будут подниматься пенсии. Но мы будем делать это обязательно и в конце концов сравним пенсию с фактическим прожиточным минимумом. Конкретно, какими путями мы будем идти, увидим из проекта Государственного бюджета, который нам внесут 15 сентября», – заявил Гетманцев.

Напомним, минимальный размер пенсии составляет 1712 гривен, при этом фактический прожиточный минимум, согласно подсчетам Министерства социальной политики, составляет 3267 гривен.

Ранее в В Министерстве социальной политики уже объявили о подготовке программы повышения пенсий на 2021 год.

Кабинет министров Украины одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.