В Киеве на улице Генерала Алмазова полиция остановила женщину, которая несла младенца в хозяйственной сумке.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook-группе «Киев Оперативный».

На кадрах видео видно, что полицейский достает маленького ребенка из сумки, он укутан в зимнюю куртку и сильно вспотел. Сама женщина, постоянно отмечая, что не местная, пыталась противостоять действиям копов.

Пользователи сети в комментарии к видео опубликовали также и кадры ее задержания, женщина пыталась скрыться от правоохранителей, запрыгнув в одну из машин на проезжей части.

В сети сообщают, что она приехала в Киев из Одессы и у нее есть еще 6 детей.

Эта жесть произошла вчера возле сервисного центра «Готово» на ул Генерала АлмазоваЖенщина несла своего 2-х месячного ребёнка в зимней куртке и в застегнутом пакете. Говорит, что не видит в этом ничего страшного. Удалось узнать, что сама дама приехала из Одессы и что только вышла из парикмахерской.А ещё — у неё 6 детей🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 3. September 2020

А так «мама», яка несла дитину у сумці, намагалася втекти від небайдужих громадян та поліції. Деталі історії тут: https://www.facebook.com/180696825659745/posts/1072065509856201/ Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 3. September 2020

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