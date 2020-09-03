Под Мелитополем 2 сентября расстреляли маршрутку с пассажирами. Чрезвычайное происшествие произошло на Каховской трассе.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Очевидцы сообщают, что на месте ЧП было много крови. После расстрела образовался затор на трассе. Также сообщается, что маршрутка, которая попала под обстрел, была с донецкими номерами.

Сайт 061 пишет, что микроавтобус «Форд» расстреляли из огнестрельного оружия. В результате происшествия пострадал водитель, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали.

Как сообщалось ранее, полиция Киевской области расследует и устанавливает подробности странного инцидента, который произошел в одном из кафе города Украинка — неизвестные открыли стрельбу с пострадавшими, при этом сотрудники заведения убрали все вещественные доказательства с места преступления.

В Днепре маршрутка на ходу потеряла пассажира.