Погода 3 сентября будет существенно отличаться в зависимости от региона. Местами возможны дожди и ощутимое похолодание.

Подробности сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Дожди с грозами прогнозируются на западе (кроме Луцка и Львова), до Винницкой и Житомирской областей. На остальной территории переменная облачность.

При этом на западе ощутимо похолодало, утром будет всего 11-13 градусов, днем максимум 23. В центре Украины 27-29 градусов. На востоке и юге по-прежнему жарко — до 35.

«До 4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Народный синоптик Леонид Горбань считает,что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит, что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.