В аннексированном Крыму из-за отсутствия осадков летом пересохли 5 рек: Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу.

Об этом, ссылаясь на данные гидрометеорологов оккупированного полуострова, сообщает Сегодня.

По словам местных жителей, пересохшие реки наполняли хранилища, которые обеспечивали хозяйства питьевой водой.

В частности, с 26 июля в Крыму пересохла река Кача, что возле села Суворово, 3 августа – Альма, расположенная выше Партизанского водохранилища, 13 августа – Черная, что выше Чернореченского водохранилища, 18 августа – река Бельбек у села Фруктовое. А уже 29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, была обезвожена и река Танасу, которая является правым притоком Биюк-Карасу.

В результате поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные – стало незначительным.

Ранее председатель украинской делегации в Минской ТКГ, а также первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не исключает возможность возобновления подачи пресной воды на территорию аннексированного Крыма, но только при одном условии.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что возобновление поставок воды в Крым может произойти только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.