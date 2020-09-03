Жители Украины разделились с ответом на вопрос о необходимости введения жесткого карантина встране.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Так, 46% опрошенных считают, жесткие карантинные меры во время возможной второй волны эпидемии должны быть введены. А против этого выступает 47% респондентов.

При этом 51% опрошенных ожидают новую волну эпидемии коронавируса осенью-зимой этого года, однако 38% — не ожидают и 11% — не смогли ответить на вопрос.

Отношение украинцев к ежедневным брифингов Минздрава по ситуации с коронавирусом также двоякое — 49% поддерживают их проведение, а 43% — нет.

43% респондентов часто следят за новостями о коронавирусе, еще 21% иногда следят и 18% редко следят за новостями о коронавирусе. Вообще не интересуются — 17%.

Чаще всего получают информацию о ситуации с коронавирусом в Украине из национального телевидения (60%) и Интернет сайтов (51%). Через Facebook получают информацию 26%, от родственников, близких, знакомых — 17%, YouTube — 14%, Telegram канал и Вайбер-сообщество Коронавiрус-Інфо — 13%; радио, прессу, Instagram, и официальный сайт Министерства здравоохранения — 8-12%.

Как мы уже рассказывали ранее, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Одессе резко ухудшится после того, как местные власти допустили массовые гулянья по случаю Дня города, 2 сентября.

А также, в Украине растет число суточных смертей от COVID-19. Так, 2 сентября от коронавирусной инфекции/осложнений ей вызванных скончались уже 54 человека.