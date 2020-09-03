Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Одессе резко ухудшится после того, как местные власти допустили массовые гулянья по случаю Дня города, 2 сентября.

Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава ведомства подчеркнул, что уже сейчас в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат пациентов с COVID-19, составляет 66%.

«Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла», — заявил он.

«Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?!», — обратился Степанов к городской власти.

В связи со вчерашними событиями, Степанов прогнозирует через несколько дней-недель новую вспышку COVID-19 в Одессе: «Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одессе».

Отметим, когда в городе выявляли всего несколько случаев COVID-19 в сутки, людям не разрешали даже гулять в парках. Сейчас город бьет антирекорды по заболеваемости, а местные власти устраивают многотысячные празднования, и все зрители игнорируют требование носить маску.

Как сообщалось ранее, в Украине в день от COVID-19 уже умирает свыше полусотни пациентов.

Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).