Беларусь и Российская Федерация совершили «прорыв» в переговорах касательно будущего Союзного государства.

С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Минске с действующим главой Беларуси Александром Лукашенко.

«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», — сказал Мишустин.

На данный момент идет обсуждение снятия барьеров в торговле, расширения сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

Ранее, Лукашенко рассказал, что договорился с Путиным о военной помощи для якобы обеспечения «стабильности» и безопасности в Беларуси. В свою очередь, президент РФ Путин сообщил о резерв силовиков для Беларуси.

Как мы уже рассказывали ранее, президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправлены в Беларусь в случае необходимости.

А также, в России решили наградить ветеранов, которые вели борьбу с «бойцами националистического подполья Украины, Беларуси и Прибалтики».