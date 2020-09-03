Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальное заявление в связи с обнародованными правительством ФРГ результатами токсикологического анализа проб, взятых у Алексея Навального. Ведомство призывает ввести санкции против России из-за отравления оппозиционного российского политика.

Как ранее сообщало Zavtra, Германия обнародовала доказательства наличия следов химического вещества из группы «Новичок» в пробах, которые взяли у Алексея Навального.

«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом. Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком. Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, один из разработчиков яда «Новичок», бывший сотрудник Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии Вил Мирзаянов считает, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен другим веществом.

Биохимик Леонид Ринк также считает, что это был не «Новичок»: «Возможно, добавили что-то для прикрытия самого вещества. Но я пока не убежден на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей».