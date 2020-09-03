В немецком городе Золинген в одной из квартир обнаружили тела пятерых детей.
Подробности кошмарного происшествия сообщает Der Tagesspiegel.
Трагическая квартира находится в многоэтажном доме в районе Хассельделле. Согласно предварительным данным, погибшим детям было от 1 до 8 лет.
Дом оцеплен полицией, на месте также дежурят машины скорой помощи. Район перекрыт.
Подробности происшествия пока неизвестны, но следователи подозревают криминальный характер смерти детей.
На месте работают полицейские и экстренные службы.
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