В немецком городе Золинген в одной из квартир обнаружили тела пятерых детей.

Подробности кошмарного происшествия сообщает Der Tagesspiegel.

Трагическая квартира находится в многоэтажном доме в районе Хассельделле. Согласно предварительным данным, погибшим детям было от 1 до 8 лет.

Дом оцеплен полицией, на месте также дежурят машины скорой помощи. Район перекрыт.

Подробности происшествия пока неизвестны, но следователи подозревают криминальный характер смерти детей.

На месте работают полицейские и экстренные службы.

Как мы уже рассказывали ранее, в Одесской области произошло трагическое ЧП — на Хаджибейском лимане отдыхающие обнаружили труп мужчины на берегу.

А в Алтайском крае на одной из туристических баз обнаружили тела четырех человек — двоих взрослых и двоих детей.