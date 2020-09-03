В Украине радикально ужесточили наказание за угон автомобилей.

Соответствующее решение приняла сегодня, 3 сентября, Верховная Рада.

За проект закона №3301 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством» проголосовали 309 нардепов.

Согласно доументу, подделка, замена или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализация – наказываются штрафом от одной тысячи (17 000 грн) до одной тысячи двухсот (20 400 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В случае, если действие было совершено организованной группой или преступной организацией, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

На данный момент, уничтожение, подделку или замену номеров агрегатов авто или замену идентификационного номера налагается штраф от 150 (2550 грн) до 250 (4250 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Новый закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Как мы уже рассказывали ранее, жена майора, которого обвиняют в совершении «пьяного ДТП» на территории воинской части в Киеве, при котором пострадали трое девушек, заявляет, что за рулем злополучного авто находился другой человек.

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