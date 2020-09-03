В Украине растет число суточных смертей от COVID-19. Так, 2 сентября от коронавирусной инфекции/осложнений ей вызванных скончались уже 54 человека.
По информации Министерства здравоохранения, всего в Украине с начала пандемии заболели уже 128 тысяч 228 человек. 2 сентября было зафиксировано 2430 новых случаев.
Выздоровели пока только 59 тысяч 676 человек (+859 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика по областям на утро 3 сентября
Винницкая обл — 4149 (+85)
Волынская обл — 5662 (+73)
Днепропетровская обл — 2518 (+64)
Донецкая обл — 1549 (+44)
Житомирская обл — 3471 (+29)
Закарпатская обл — 7788 (+91)
Запорожская обл — 1708 (+51)
Ивано-Франковская обл — 9685 (+163)
Кировоградская обл — 833 (+7)
Киев — 14158 (+280)
Киевская обл — 5931 (+89)
Львовская обл — 15116 (+209)
Луганская обл — 373 (+27)
Николаевская обл — 1372 (+52)
Одесская обл — 7813 (+116)
Полтавская обл — 855 (+23)
Ровенская обл — 9476 (+80)
Сумская обл — 1629 (+58)
Тернопольская обл — 6637 (+242)
Харьковская обл — 9941 (+301)
Херсонская обл — 435 (11)
Хмельницкая обл — 2740 (+110)
Черновицкая обл — 10624 (+137)
Черкасская обл — 1670 (+28)
Черниговская обл — 2050 (+60)
Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).
В связи с резким ростом числа заболевших, а в некоторых городах в сутки заболевают более 300 человек, увеличивается и количество занятых коек, отведенных для лечения больных COVID-19. По состоянию на 2 сентября, из более чем 36 тысяч коек было занято 44%.