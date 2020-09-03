В Украине растет число суточных смертей от COVID-19. Так, 2 сентября от коронавирусной инфекции/осложнений ей вызванных скончались уже 54 человека.

По информации Министерства здравоохранения, всего в Украине с начала пандемии заболели уже 128 тысяч 228 человек. 2 сентября было зафиксировано 2430 новых случаев.

Выздоровели пока только 59 тысяч 676 человек (+859 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика по областям на утро 3 сентября

Винницкая обл — 4149 (+85)

Волынская обл — 5662 (+73)

Днепропетровская обл — 2518 (+64)

Донецкая обл — 1549 (+44)

Житомирская обл — 3471 (+29)

Закарпатская обл — 7788 (+91)

Запорожская обл — 1708 (+51)

Ивано-Франковская обл — 9685 (+163)

Кировоградская обл — 833 (+7)

Киев — 14158 (+280)

Киевская обл — 5931 (+89)

Львовская обл — 15116 (+209)

Луганская обл — 373 (+27)

Николаевская обл — 1372 (+52)

Одесская обл — 7813 (+116)

Полтавская обл — 855 (+23)

Ровенская обл — 9476 (+80)

Сумская обл — 1629 (+58)

Тернопольская обл — 6637 (+242)

Харьковская обл — 9941 (+301)

Херсонская обл — 435 (11)

Хмельницкая обл — 2740 (+110)

Черновицкая обл — 10624 (+137)

Черкасская обл — 1670 (+28)

Черниговская обл — 2050 (+60)

Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).

В связи с резким ростом числа заболевших, а в некоторых городах в сутки заболевают более 300 человек, увеличивается и количество занятых коек, отведенных для лечения больных COVID-19. По состоянию на 2 сентября, из более чем 36 тысяч коек было занято 44%.