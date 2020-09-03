Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района. Киева, округ №44.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта.

Депутатская фракция Член депутатской группы «Київська команда», экс-член фракции «Объединение «Самопоміч».

Биография, семья, хобби:

Родился 6 ноября 1982 в Киеве. Жена — Наталья Васильчук, в семье трое детей: сыновья Василий и Богдан, дочь Анна.

Образование:

1998 год — Окончил специализированную школу с углубленным изучением английского языка.

1999-2000гг. — гимназия «Киево-Могилянской коллегиум».

2002-2004гг. — Киевский национальный университет культуры и искусств, факультет книговедения, библиотековедения и библиографии.

2004-2010 гг. — Национальный университет «Киево-Могилянская академия», магистр истории.

Трудовая деятельность:

с формулировкой «за коррупцию».

Декларация:

В 2018 году Вадим Васильчук задекларировал 58 тысяч долларов, 7,3 тысячи евро и 35 тысяч грн на банковских вкладах, 23,4 тысячи долларов и 68 тысяч грн — наличными.

Доход составил 994 тысяч грн от предпринимательской деятельности, 24 тысячи грн — зарплата и около 9 тысячи грн — проценты от вкладов.

Доход Натальи Васильчук составил 985 тысячи грн от предпринимательской деятельности и 20 тысяч грн — проценты от вкладов, она задекларировала 30 тысяч долларов наличными.

Из недвижимого имущества семье принадлежат две квартиры в Киеве, жилой дом и конюшня в с. Шепаровцы Ивано-Франковской области, жилой дом, гараж, сарай и земельный участок в Светловодске Кировоградской области.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Радужная, 6, оф. 4, (063) 696-41-49, (067) 401-44-91

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/vasylchukvadym

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/vadym.vasylchuk

Отчет депутата за 2018 год