Старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко погиб во время тушения масштабного пожара на Донбассе.

Об этом сообщили на странице пресс-службы штаба ООС в Facebook. Ранее он считался безвести пропавшим.

Тело бойца ВСУ обнаружили под завалами блиндажа.

«Как утверждают побратимы, в то время, когда они тушили пожар, стремительно приближающийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества», – указано в сообщении штаба ООС.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как мы уже рассказывали ранее, вторые сутки в Луганской области пытаются потушить масштабные степные и лесные пожары.

А также, во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им уже оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинские учреждения.