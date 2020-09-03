В Киеве вспыхнул пожар в жилой высотке, которая находится возле посольства Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Огонь загорелся на 24-м этаже здания в Шевченковском районе.

В настоящее время ликвидация пожара все еще продолжается.

Проезд пожарных расчетов осложнен запаркованными дворами и проездами к дому, а также пробками на близлежащих улицах.

Также стало известно, что из окна квартиры, где произошел пожар, вылезла женщина. Она стяла на наружном блоке концидиционера и ждала спасения.

«3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Шевченковском районе по улице Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже. В 18:03 пожар был локализован. На месте пожара было обнаружено тело мужского пола», — говорится в сообщении.

Отметим, это уже второй пожар за два дня в столичных многоэтаджках. Вчера в центре Киева произошел пожар в жилом комплексе Taryan Towers.

Как мы уже рассказыывли ранее, в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар — произошло возгорание леса на площади около 400 гектар. Огонь из-за сильных порывов ветра перекинулся на жилые дома в Горобьевке, началась эвакуация населения.

А также, старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко погиб во время тушения масштабного пожара на Донбассе.