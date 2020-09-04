Хакеры взломали сайт Министерства Внутренних Дел Беларуси, после чего там появилось сообщение о том, что президент республики Александр Лукашенко объявлен в розыск.

Об сообщает Telegram-канал «Наша Нива».

В сообщении говорится, что Лукашенко обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа, а также в узурпации власти.

«В розыск» также объявлен глава МВД Беларуси Юрий Караев.

Силовики быстро заметили эти сообщения и заблокировали доступ к сайту из-за хакерской атаки.

Как сообщалось ранее, Евросоюз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Против введения санкций против Лукашенко выступила Германия, которую затем поддержали Франция и Италия. По информации издания, Берлин и Париж считают, что «при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», а санкции это бы осложнили.

В конце августа Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.