В Беларуси утверждают, что «деструктивные силы» якобы из Украины, Польши, Литвы и Чехии пытаются сменить власть в республике.

Такое громкое утверждение сделал глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, передает пресс-служба ведомств.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений Президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола», – указано в сообщении министра.

А также Хренин поблагодарил руководство России и Китая за помощь его стране в «непростое для нее время».

Белорусский министр подчеркивает, что «определенные силы на Западе» якобы потерпели неудачу в попытке организации «цветной революции».

«Они переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства», – поделился своим мнение министр.

Как мы уже рассказывали ранее, хакеры взломали сайт Министерства Внутренних Дел Беларуси, после чего там появилось сообщение о том, что президент республики Александр Лукашенко объявлен в розыск.

А также, Лукашенко оказался в базе украинского сайта «Миротворец».