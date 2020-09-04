Боевики на Донбассе начали испытывать новое оружие, которое получили из России. Речь идет о снайперских винтовках и пулеметах.

Подробности сообщают в ежедневной сводке Главного управления разведки, передает пресс-служба Минобороны.

Как было установлено, поставка была осуществлена в рамках обновления штатного стрелкового вооружения боевиков.

В то же время, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ.

Так, в период с 31 августа по 4 сентября в подразделениях оккупантов осуществлялась замена неисправных и с использованным ресурсом эксплуатации образцов стрелкового вооружения и военной техники.

В том числе – грузовых и бронированных автомобилей, которые ранее были завезены из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как мы сообщали ранее, старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко погиб во время тушения масштабного пожара на Донбассе.

Тем временем, в «ДНР» опровергают информацию о согласовании вопроса о разминировании участков и разведении сил на Донбассе.